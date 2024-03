Nella serata di ieri mercoledì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto? e come accade da diverse settimane, si sono occupati ancora una volta del caso di Antonella Di Massa. La 51enne scomparsa e ritrovata senza vita circa 11 giorni dopo.

Il marito Domenico Raco ha scelto di rilasciare un’intervista in cui spiega appunto ciò che sente ed ha voluto fare ancora un disperato appello, a chi potrebbe sapere qualcosa su cosa è successo alla moglie, nei giorni in cui risultava ancora essere scomparsa. L’uomo davanti alle telecamere ha detto:

Se fosse stata all’aperto sarebbe stata trovata, viste le forze impegnate. Sento di aver fallito, avrò sempre questo rimorso. Si poteva salvare, si poteva aiutare? Nelle sue condizioni non poteva affatto giocare a nascondino con le squadre di ricerca. Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, lo comunichi alle forze dell’ordine.

Insieme a Domenico, anche la sua amica Antonietta ha voluto parlare ancora una volta davanti alle telecamere. Quest’ultima ha detto quali sono i suoi sospetti e che non crede all’ipotesi del gesto estremo, la donna ha dichiarato: “Non credo assolutamente che si sia tolta la vita, ce lo devono dimostrare. Lei lì non c’era, penso che ce l’hanno portata quando le ricerche erano sospese!”

La misteriosa scomparsa ed il ritrovamento di Antonella Di Massa

CREDIT: RAI

Gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda, hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di istigazione a togliersi la vita. Tuttavia, al momento non risultano esserci nomi iscritti. Hanno scelto anche di mantenere il massimo riserbo sia sulle indagini, che sui primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della 51enne.

Purtroppo per 10 lunghi giorni nessuno ha avuto notizie della donna. Tuttavia, sono stati proprio gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, a trovare il corpo. Era a pochi metri dal luogo in cui l’hanno vista l’ultima volta.

Da quello che è emerso poco dopo il ritrovamento, Antonella in mano aveva un liquido antigelo per le auto e delle ecchimosi sul corpo. Sembrerebbero essere compatibili con una caduta, ma anche con delle percosse. Nessuno ha avuto sue notizie per 11 giorni ed è per questo che la sua famiglia, chiede di poter avere delle risposte, per capire cosa le è successo.