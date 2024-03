Una notizia davvero straziante è quella che sta facendo il giro del mondo in queste ultime ore, il 20enne Sean Garinger, che ha partecipato al programma americano “16 anni e Incinta”, ha perso la vita. Purtroppo il suo ATM lo ha schiacciato ed all’arrivo dei medici non c’era ormai più nulla da fare.

Il ragazzo insieme alla sua fidanzata Selena Gutierrez aveva partecipato alla sesta stagione della trasmissione ed avevano raccontato di come stavano affrontando l’arrivo della loro prima figlia, nonostante la loro giovane età.

Purtroppo però, solo pochi mesi l’arrivo della seconda figlia, è arrivato il dramma. Sean nella giornata di mercoledì 28 febbraio, mentre era fuori casa a spostare il suo ATM, un veicolo simile al quad, si è ribaltato. Dopo che il terreno è crollato a causa dell’acqua e del fango, lo ha schiacciato ed all’arrivo dei medici per lui non c’era ormai più nulla da fare. La mamma Mary al The Sun ha raccontato:

Stava semplicemente spostando il mezzo da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato. Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l’ATM lo ha schiacciato. Mi sono sdraiata affianco a lui fino all’arrivo dell’ambulanza. L’ATM gli ha schiacciato la testa. Una parte enorme del mio cuore è deceduta con lui lo scorso mercoledì, era il mio unico figlio.

La partecipazione di Sean Garinger al programma “16 anni e Incinta”

CREDIT: MTV’s Teen mom

Il ragazzo che adesso aveva 20 anni, ha partecipato al programma quando era più piccolo. Con lui anche la sua fidanzata Selena Gutierrez ed insieme hanno raccontato dell’arrivo della loro prima figlia, nonostante la loro giovane età.

La loro relazione è apparsa a tutti i telespettatori molto turbolenta e fatta da tante ed accese discussioni. Lui dalla ragazza era anche stato accusato di un tradimento. Però nonostante questo, dalla loro relazione era nata anche un’altra figlia.

La mamma di Sean ha svelato che in queste ultime settimane aveva deciso di acquistare un veicolo più grande, anche per portare in giro le sue bambine. Da quello che affermano, la relazione tra i due giovani genitori in questo ultimo periodo era in profonda crisi.