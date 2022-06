Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la televisione americana. Purtroppo la star del programma Small Teen Bigger World, Jasmine Burkitt è morta a 28 anni. Era da sola nella tenda in cui viveva con il fidanzato ed è stata trovata ormai senza vita dai suoi familiari.

A confermare la triste notizia è stato proprio il suo ragazzo, che ha voluto pubblicare uno straziante messaggio sul blog social che condividevano.

La carriera della ragazza è iniziata nel 2010. Essendo affetta da nanismo, sia lei che la madre hanno preso parte ad un documentario sulla loro condizione, chiamato Three Small Teen Big World.

Poco tempo dopo però, ha deciso di partecipare al reality show Small Teen Bigger World ed è proprio grazie a questo programma che è diventata molto famosa.

Negli ultimi tempi insieme al suo fidanzato erano andati a vivere in una tenda. Erano riusciti a comprare una roulotte e con una raccolta fondi avviata sui social, stavano provando anche ad acquistare un terreno tutto loro.

Tuttavia, la scorsa notte uno dei suoi familiari l’ha ritrovata ormai senza vita. Le cause che hanno portato al suo decesso risultano essere ancora ignote. Da ciò che è emerso però, il suo fidanzato Lewis in quei giorni non era presente, perché ricoverato in ospedale per un intervento al cuore.

Il messaggio del fidanzato di Jasmine Burkitt sui social

Lei è l’essere umano più incredibile che abbia mai camminato su questo pianeta, è la persona più forte, più divertente, più gentile e puramente rispettabile che abbia mai conosciuto. Sono veramente devastato. La scomparsa di Jasmine ha cambiato la mia vita e non sarò più la stessa persona.

Il nonno della star del programma in un’intervista rilasciata con un quotidiano locale, ha spiegato che la ragazza a causa del nanismo aveva dei problemi al cuore. Infatti era costretta a dover assumere 3 farmaci diversi ogni giorno.