Beth è una mamma in difficoltà, che ha voluto raccontare sui social cosa le è successo in un supermercato: il video è diventato virale

Una storia bellissima che è diventata virale sul web, attraverso la nota piattaforma TikTok. La protagonista è una mamma chiamata Beth, che vive a Manchester, in Inghilterra.

Proprio lei ha condiviso il video su TikTok, raccontando quello che le è capitato durate questi giorni di festa. Si è commossa così tanto, che è scoppiata in lacrime più volte durante il filmato.

Non potrò mai ringraziare abbastanza quella donna. Ero al supermercato e avevo appena finito di fare la spesa, quando mi sono recata alla cassa. La cassiera, dopo aver fatto il conto, mi ha mostrato il totale. Erano 41, 65 sterline (circa 47 euro). Pensavo di avere i soldi necessari con me, ma quelli nel mio portafoglio non mi bastavano. Ero in imbarazzo e tutte le persone in fila dietro di me hanno iniziato a guardarmi male. Ho iniziato a pensare a cosa avrei potuto togliere, ma era difficile visto che ho dei bambini piccoli.

Improvvisamente, mentre Beth era in imbarazzo e cercava di scegliere a cosa rinunciare, è intervenuta una signora che ha pagato tutta la spesa.

Mi ha detto di aspettarla fuori. Credevo volesse sgridarmi e sottolineare che ero una cattiva madre che non aveva nemmeno i soldi per fare la spesa per i suoi figli. Quando è arrivata, si è avvicinata e mi ha abbracciata, rassicurandomi. Mi ha detto che a tutti capita di essere in difficoltà e che i miei figli erano fieri di me. Sono scoppiata in lacrime.

Quella signora ha fatto un gesto altruista e commovente nei confronti di una mamma in difficoltà e Beth non sa come ringraziarla. Ha voluto raccontare tutto sul web, perché il mondo deve sapere che esistono ancora persone con il cuore grande. Il video di questa madre è diventato virale e, attraverso i social, si è diffuso in tutto il mondo.