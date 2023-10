Per Lorenzo Della Femine, noto con il nick name di Mister Pella Pazza, è risultato fatale un malore improvviso: aveva solo 40 anni

Un lutto molto grave ed improvviso ha colpito il mondo dei social e in particolare gli utenti di TikTok. Lorenzo Della Femine, meglio noto con il nick name di Mister Pella Pazzo, si è spento a soli 40 anni. Lascia una moglie e tre figli. Fatale per lui, stando a quanto emerso fino ad ora, un malore improvviso mentre si trovava ricoverato nell’ospedale di Acerra, in provincia di Napoli.

Una notizia molto triste si è diffusa nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, ed ha sconvolto i numerosissimi utenti di TikTok che seguivano e supportavano Mister Pella Pazza.

Il tiktoker e videomaker campano, che sui social era riuscito negli anni a raccogliere un gran seguito, si parla di circa un milione e mezzo di follower, se ne è andato per sempre a soli 40 anni.

Si trovava ricoverato alla clinica Villa Dei Fiori di Acerra, in provincia di Napoli. Lì era stato trasportato qualche giorno fa, quando aveva accusato dei malori dovuti, a detta sua, ai numerosi farmaci che stava prendendo in questo periodo, da quando gli era stata diagnosticata la labirintite.

Ieri pomeriggio un nuovo malore, che ha portato ad un arresto cardiocircolatorio ed al successivo decesso.

Familiari e amici hanno raggiunto sia l’ospedale che la sua casa a Casalnuovo, rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri sul posto. Non si sono segnalati, comunque, problemi rilevanti di ordine pubblico.

Aveva solo 40 anni la star del web ed ha lasciato nel dolore più assoluto sua moglie e i loro tre figli piccoli.

Dolore per la morta di Lorenzo Della Femine

Sono tantissimi i commenti, i post e i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore, a dimostrazione del grande affetto di cui godeva Lorenzo Della Femine.

Rita De Crescenzo, altra webstar campana, che in diverse occasioni aveva collaborato con lui, ha pubblicato un video in cui si è mostrata in lacrime.

L’attore Massimo Cerbone ha invece scritto:

Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo.

A marzo era stato anche al centro di una polemica, quando saltò fuori che lui e la sua famiglia vivevano abusivamente in una casa popolare di Casalnuovo.