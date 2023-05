Le è accaduto per la prima volta mentre si trovava in viaggio con il suo fidanzato: la storia di Bailey McBreen è diventata virale

Nelle ultime ore si è diffusa sul web la storia di Bailey McBreen, una 24enne che ha voluto raccontare la sua esperienza al mondo, nonostante l’imbarazzo per quanto le è accaduto.

Ha iniziato a soffrire di eruttazione frequente, le accadeva per intere giornate. Non era solita avere problemi del genere, per questo ha deciso di rivolgersi al medico.

È stata un’esperienza fuori dal normale, mi sentivo come se fossi seduta in un angolo della stanza a guardare me stessa senza poter fare niente. Il mio battito cardiaco accelerava.

Bailey McBreen è un’infermiera del reparto di chirurgia e unità cardiache. Non ha mai sofferto di problemi digestivi, ma nel 2021 la sua vita è cambiata. Si trovava in viaggio con il suo fidanzato, quando è stata colpita da delle vere e proprie “crisi di rutti”.

Mi succedeva dalle 5 alle 10 volte al giorno. Non era normale. Erano accompagnati da reflusso acido. Secondo i medici si trattava di ansia. Purtroppo però la verità era un’altra e ci è voluto molto per arrivare a quella scioccante diagnosi.

La giovane si è sottoposta a diversi controlli, finché i medici non hanno trovato un tumore al colon al terzo stadio lo scorso febbraio.

Forse vi può sembrare bizzarro e forse la mia esperienza vi fa ridere, ma quei rutti incontrollabili erano il sintomo di un mostro dentro di me. Il cancro al colon può causare ostruzioni del tratto digestivo, portando ad un eccesso di gas.

Bailey si è già sottoposta ad un intervento chirurgico e ora dovrà affrontare la chemioterapia.

Mi hanno detto che si tratta di un caso raro nei giovani, che colpisce due persone ogni 100 mila di età compresa tra i 20 e i 24 anni.

Ha deciso di raccontare la sua storia al mondo, per mettere in guardia quante più persone possibili. Fare rutti incontrollabili può essere segno di imbarazzo per moltissime persone. Un imbarazzo che impedisce perfino di dirlo ad un medico.