Emma Leeming ha rischiato di perdere la vita a soli 42 anni, a causa di una mancata diagnosi. Si sentiva sempre stanca e aveva delle strane perdite. Vista l’età e i racconti delle sue amiche, si era convinta che si trattava dell’inizio della menopausa.

Poi un giorno, i suoi malesseri sono peggiorati e Emma Leeming è stata colpita da un malore. Soltanto dopo il trasporto in ospedale e i controlli medici, la 42enne ha ricevuto la diagnosi che mai si sarebbe aspettata: non era stanca, nessuna menopausa, aveva un tumore.

Per anni, Emma si è sottoposta a pesanti cure e soltanto oggi ha ricevuto la notizia che quell’intruso dentro di lei, è in remissione. Ma la sua battaglia non è ancora finita. Ha raccontato la sua storia sui social, insieme ad un’amica, per aiutare tutte quelle persone nella sua stessa situazione e far capire loro quanto sia importante controllarsi al primo sintomo. Forse, se avesse aspettato ancora, per lei era sarebbe stata la fine.

Il messaggio di Emma Leeming

Emma non ha dato peso alle sue perdite e al fatto di sentirsi sempre stanca. Mai avrebbe immaginato di avere un tumore. Anche le sue amiche avevano avuto gli stessi sintomi in menopausa. Se non fosse stata colpita da quel malore, quel giorno, la sua situazione clinica sarebbe peggiorata in modo irreparabile. Tanti pazienti trascurano i controlli e la propria salute ed è proprio queste persone che la 42enne spera di raggiungere, raccontando la sua storia sul web.

La donna è riuscita a cavarsela e oggi ha ricevuto delle notizie positive. Si è ripromessa che non mancherà mai più un controllo medico e che, ad ogni minimo sintomo, chiamerà il suo dottore di famiglia. La prevenzione è molto importante, per riuscire ad intervenire in tempo e salvarsi la vita. Questo è il messaggio che Emma vuole mandare e che spera possa cambiare la vita di tante persone.