In molti si domandano, ogni volta che vengono rimandate in onda le puntate, che fine abbiano fatto i pazienti. Recentemente si è tornati a parlare di Lisa Fleming del programma tv Vite al Limite. La donna è morta all’età di 50 anni. Il pubblico l’aveva conosciuta nel 2018, quando si era presentata dal dottor Nowzaradan con un peso di ben 320 kg.

La notizia della scomparsa era stata data, nello stesso anno, dalla figlia Danielle su Facebook, che in un lungo post aveva scritto:

Sono davvero senza parole in questo momento. Dio sa quanto volevo che tenessi duro, ma sapeva anche cosa era meglio per me. Non avevo bisogno di vederti così! Stamattina mi sono seduta e ti ho tenuto la mano per quattro ore, sapendo che niente di quello che avrei potuto fare ti avrebbe riportato da me.