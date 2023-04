Una storia bellissima, che merita di essere letta e conosciuta. Al mondo esistono ancora persone con un cuore grande. Shariya Small è diventata mamma per la prima volta di tre gemelline, a soli 14 anni.

Le bambine sono nate premature, a 26 settimane di gestazione e per mesi sono rimaste ricoverate nel reparto di terapia intensiva neonatale.

La ragazzina di 14 anni non aveva nessuno. Nessun parente che andava trovarla e nessun tipo di supporto da parte della sua famiglia. Una scena che aveva intenerito tutti all’interno dell’ospedale, in particolar modo l’infermiera Katrina Mullen.

Serenitee, Samari e Sarayah, questi i nomi delle tre gemelline, sono rimaste ricoverate al Community Hospital North di Indianapolis per più di cinque mesi.

L’infermiera la vedeva sempre in piedi da sola, mentre fissava le sue bambine. Più volte aveva provato a chiederle della sua famiglia, ma la ragazza si mostrava sempre diffidente. Finché Mullen stessa non le ha raccontato che anche lei era diventata mamma per la prima volta a soli 16 anni e che la madre aveva dato in adozione il suo bambino.

Da quel momento, Shariya Small ha iniziato a confidarsi con lei e a chiederle ogni tipo di consiglio, soprattutto telefonicamente dopo le dimissioni. Quando l’infermiera ha capito che la situazione era forse peggiore di quanto aveva immaginato, ha deciso di andare a trovarla a casa, dove viveva con un suo familiare.

L’abitazione era trasandata, sporca, ma la cosa peggiore erano le condizioni delle bambine. La gemellina Samari era denutrita ed aveva bisogno di un ricovero in ospedale. Mullen non sapeva cosa fare, ma per il bene di tutte e quattro ha deciso di allertare i servizi sociali.

Grazie alla sua chiamata, la 14enne e le sue bambine sono state inserite in un programma per l’affidamento.

Alla fine, nonostante avesse già dei figli, è stata proprio l’infermiera a farsi avanti per l‘adozione di mamma e gemelline.

Sapevo che sarebbe stato impossibile trovare una famiglia adottiva che le accogliesse tutte e quattro. Nessuno avrebbe preso una mamma adolescente e le sue tre gemelle premature.

Grazie alla sua nuova mamma adottiva, Shariya è felice e ora potrà continuare a crescere in sicurezza le sue bambine, guidata da una donna pronta a tenerle sempre la mano. Perché anche lei è ancora una bambina.