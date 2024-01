Il racconto del marito di Giulia Lavatura agli inquirenti: il Gip ha disposto per lei la detenzione in un ospedale psichiatrico

Giulia Lavatura la mamma 41enne accusata di aver messo fine alla vita di sua figlia e del cane, si trova ora ricoverata nell’ospedale Bufalini, di Cesena. Proprio in questa struttura ha avuto la prima udienza di convalida del suo fermo ed il Gip ha disposto per lei la custodia cautelare.

Ovviamente ha scelto di non mandarla in una casa circondariale, ma viste le sue condizioni psichiche, ha scelto per lei la detenzione nel reparto psichiatrico dell’ospedale Santa Maria delle Croci, di Ravenna.

Lo stesso marito ha detto che la donna era in cura per problemi di natura psichiatrica da circa 10 anni. Doveva prendere dei medicinali tutti i giorni, ma lui non sapeva se seguiva correttamente la cura, questo perché era spesso fuori per lavoro.

L’uomo inoltre, ha confermato anche che quella mattina era in casa e stava dormendo. Aveva sentito dei rumori, ma non avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Era convinto che la moglie stava preparando la figlia per andare a scuola.

Ha scoperto solo intorno alle 8, quando gli agenti sono andati in casa sua, che la figlia Wendy aveva perso la vita insieme al cane Jessy e la donna era sopravvissuta alla caduta dal nono piano.

Al momento è in attesa del nulla osta per poter riavere il corpo, per poter celebrare il funerale della piccola. Gli inquirenti però, hanno deciso di fare degli esami per capire se la donna abbia dato alla figlia dei sonniferi, prima di lanciarsi nel vuoto.

Giulia Lavatura ed il reato di cui è accusata

Giulia, la mattina di lunedì 8 gennaio, poco prima di gettarsi nel vuoto aveva pubblicato sui social uno strano post, in cui lanciava accuse nei confronti del padre, di alcuni suoi familiari ed anche nei confronti del marito.

Una vicina, ha detto di aver sentito la figlia urlare, con la speranza di poter fermare la madre. Tuttavia, Giulia ha scelto di continuare nel suo piano. Ha preso in braccio la piccola ed alla mano sinistra stringeva il guinzaglio della cagnolina.

Nonostante la caduta di 25 metri, lei è l’unica ad essere riuscita a sopravvivere. Purtroppo la piccola Wendy e la cucciola Jessy, sono decedute sul colpo dopo l’impatto con il suolo