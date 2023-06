Durante la scomparsa di Giulia Tramontano gli inquirenti hanno portato avanti tutte le indagini del caso, con la speranza di poterla ritrovare. Tuttavia, quella speranza dopo 5 giorni è andata via per sempre, dopo la confessione del fidanzato ed il ritrovamento del corpo.

In quei giorno però, gli agenti hanno deciso di ascoltare tutti i suoi familiari e tra loro ovviamente, anche il racconto della sorella Chiara. Quest’ultima ha spiegato come stavano davvero i rapporti.

Dal racconto della 27enne, la crisi tra i due era iniziata già a gennaio 2021, appena sono andati a convivere. Ha detto che Alessandro Impagnatiello in realtà era molto assente in casa e che lasciava la ragazza sempre sola di notte. Infatti, Chiara nel parlare del ragazzo ha detto:

Fin dall’inizio, non ho mai avuto una grande stima di Alessandro.

Tuttavia, passato l’inizio, Giulia scopre di essere incinta nel novembre del 2022. A gennaio dell’anno successivo, il barman ha confessato a Giulia di avere un’altra relazione.

Per questo la 29enne decide di tornare a casa a Sant’Antimo per circa 2 settimane. Aveva anche pensato di abortire. Il padre però, le ha detto che era pronto ad aiutarla e sostenerla in qualsiasi decisione avrebbe deciso di prendere.

La crisi della relazione tra Giulia Tramontano ed Alessandro Impagnatiello

Finiti i giorni a casa, Giulia decide di tornare a Senago. Alla famiglia ha detto che sarebbe rimasta in quell’appartamento per poco tempo e che avrebbe poi trovato una nuova soluzione. Non voleva perdonare Alessandro.

Però ad aprile i due fidanzati decido di fare una vacanza ad Ibiza. In quei giorni le due sorelle hanno discusso a lungo per messaggio, al punto tale che i rapporti tra loro si erano raffreddati. Sono riuscite a chiarire solo a maggio.

Giulia è tornata a casa dai genitori ed in quell’occasione ha passato per l’ultima volta del tempo con la sua famiglia, prima di perdere la vita, per mano del suo fidanzato.