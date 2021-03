La toccante lettera di Vincenzo Salemme per la sua grande amica e collega scomparsa da pochi giorni

L’inizio di questa settimana è stato tragico per il mondo del cinema e del teatro partenopeo. Cetty Sommella, apprezzatissima attrice ed autrice teatrale è morta, gettando nello sconforto tantissimi amici e colleghi. Tra questi, anche Vincenzo Salemme. L’attore napoletano ha voluto salutarla con una lunga e toccante lettera pubblicata sul suo account Facebook.

Ad annunciare la morte di Cetty, qualche giorno fa, era arrivata una nota pubblicata dalla pagina Facebook dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del comune di Pozzuoli.

La Sommella era sposata dal 2015 con Nando Paone, anch’egli attore di grande successo. A celebrare il rito civile del loro matrimonio, in una delle sale del Maschio Angioino a Napoli, era stato proprio l’amico e collega Vincenzo Salemme.

La lunga e molto toccante lettera scritta dal famoso attore napoletano, inizia con una presentazione di Cetty Sommella. Quella che ha conosciuto 40 anni fa in ambito lavorativo e che, negli anni, è diventata una sua cara amica.

Lei di Pozzuoli, Vincenzo di Bacoli, due comuni vicini situati nei campi flegrei.

E, come me, amava il teatro, Cetty. Lo possono testimoniare le tante ragazze e i tanti ragazzi che si sono avvicendati nella veste di studenti in questi anni di attività del laboratorio del teatro Moliere.