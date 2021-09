Una tragedia inspiegabile e davvero troppo difficile da accettare, è accaduta nelle settimane scorse in Gran Bretagna. Gaia Young, sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e figlia del compianto Lord Michael Young, è morta improvvisamente a soli 25 anni. Un forte mal di testa dopo una passeggiata in bici, poi il buio assoluto. Le autorità hanno aperto un’indagine su questa morte così devastante.

Laureata giovanissima, una vita ed una carriera brillante davanti. Tutto stroncato da un destino infame che non ha lasciato scampo ad una ragazza amata ed elogiata da tutti, che aveva soltanto 25 anni.

Tutto è iniziato intorno alla metà dello scorso luglio. Gaia amava lo sport e quel giorno era uscita a fare una lunga passeggiata in bici. Nella serata del 20 luglio, durante la cena, ha iniziato ad accusare un fortissimo mal di testa, che l’ha costretta ad alzarsi e ad allungarsi sul divano.

Quella manovra, che pensava l’avesse aiutata a riprendersi, in realtà non ha portato a nessun risultato sperato. Le sue condizioni si sono aggravate subito ed hanno spinto le persone che erano con lei a chiamare immediatamente i soccorritori.

Tempestivo il trasporto nella struttura dell’University College London Hospital. Lì i dottori hanno tentato di capire cosa affliggesse la giovane, senza però riuscire a mettere giù una diagnosi precisa. Qualche ora dopo. Gaia è stata dichiarata cerebralmente morta.

Aperta un’inchiesta sulla morte di Gaia Young

La morte di Gaia Young ha sconvolto in moltissimi. Soprattutto perché è avvenuta in maniera totalmente inaspettata.

Non soffriva di alcuna patologia pregressa e non è risultata nemmeno positiva al Covid-19. Gli stessi medici, che hanno provato a curarla in ogni maniera, hanno definito la sua morte come inspiegabile.

Le autorità hanno disposto diversi esami autoptici sul cadavere di Gaia, che in parte sono già stati svolti. Nessuno di essi ha evidenziato dei fattori riconducibili alla morte.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio pubblicati da amici, conoscenti, ma anche semplici utenti che sono infinitamente dispiaciuti per quanto accaduto alla povera Gaia. Dorit Young, mamma di Gaia, è sconvolta e vuole sapere la verità.