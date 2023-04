Roxy Phillips purtroppo ha perso la vita a 15 anni, dopo che nel provare ad attraversare i binari di una stazione ferroviaria, è rimasta folgorata. La famiglia nel ricordarla e per parlare del dolore che stanno provando, ha voluto pubblicare un messaggio sui social.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo queste persone. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita del genere.

I fatti sono iniziati intorno alle 2.30 della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo. Precisamente in una stazione ferroviaria, che si trova nella contea di Weymounth, nel Dorset, nella Nazione del Regno Unito.

Roxy era con alcune amiche ed insieme, stavano cercando di attraversare alcuni binari, per tornare a casa. Tuttavia, è proprio in quei secondi, che c’è stata una scossa di corrente, che l’ha fulminata.

Le sue amiche nel vederla crollare a terra, hanno lanciato subito l’allarme ai sanitari e questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno cercato di rianimarla per diverso tempo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Le autorità locali, per avere ulteriori informazioni, hanno chiesto a tutti di farsi avanti se hanno notizie o se erano presenti in quel posto. Vogliono che sia fatta chiarezza su tutta la vicenda.

Il messaggio straziante della famiglia di Roxy Phillips

La famiglia nel frattempo è distrutta ed addolorata dalla grave perdita subita. Per ricordare la loro figlia scomparsa troppo presto, hanno scelto di pubblicare un post sui social, nel quale hanno scritto:

Non saremo mai in grado di superare questa perdita. Roxy era amata ed adorata da tutti i suoi amici.