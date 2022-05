La storia della piccola Bonnie, la bimba che ha perso i capelli per il bullismo subito

Una storia molto triste è quella che stiamo per raccontarvi oggi. La protagonista è una bambina di soli 10 anni, chiamata Bonnie, che ha perso tutti i capelli a causa di tutti i soprusi che è stata costretta a subire a scuola. I suoi compagni l’hanno sempre bullizzata.

Questa vicenda ha commosso migliaia di persone, al punto che hanno voluto organizzare una raccolta fondi per poterla aiutare ad acquistare una parrucca. Purtroppo i suoi capelli non le ricresceranno mai.

La piccola Bonnie è una bambina di soli 10 anni, molto dolce e gentile. Da più di 3 anni, è vittima di bullismo da parte dei suoi coetanei.

Questo stress per lei è stato talmente forte, che le ha causato la perdita totale dei capelli. La mamma se ne è resa conto molto tempo fa e in un’intervista ha raccontato:

Tornava piangendo ogni giorno da scuola ed è allora che abbiamo iniziato a notare che i capelli le stavano cadendo. Poi ci hanno detto che era causato dall’alopecia, che era collegata allo stress che stava attraversando in quel periodo.

Con la Pandemia e con le lezioni a distanza, la situazione sembrava essere migliorata, ma una volta tornata a scuola, tutto è tornato ad essere come era prima. Ora sembrerebbe che la mamma sia riuscita a mettere fine a tutte le crudeltà che la piccola era costretta a subire, ma nonostante questo i medici le hanno detto che purtroppo i suoi capelli non le ricresceranno.

La raccolta fondi organizzata per la piccola Bonnie

La bambina non riesce proprio ad accettarsi. Piange ogni giorno e desidera poter riavere indietro la sua folta chioma. In tanti ora si stanno facendo avanti per aiutarla.

Hanno organizzato una raccolta fondi che servirà ad acquistare una parrucca adatta a lei. La madre ha scoperto la Yorkshire Hair Clinic, a Huddersfield, che ha aiutato un’altra bimba con alopecia a riacquistare sicurezza.

In questa clinica creano una parrucca con una stampa 3D della testa. La mamma su ciò che sta vivendo la piccola Bonnie, ha detto: “La caduta dei capelli le ha creato così tanti problemi che ora non si piace, non si accetta!”