Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che i familiari di Jessica Malaj stanno vivendo. Oltre a lei, in quella triste vicenda, ha perso la vita anche il titolare di un bar, chiamato Massimo De Santis. Il padre della ragazza, era convinto che avesse una relazione con la moglie.

Taulan Malaj si trova in arresto dalla sera di domenica, quando il fratello dopo aver ricevuto quel video, ha chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine nella casa.

Gli agenti lo hanno trovato che vagava nella zona, in stato confusionale. Aveva appena messo fine alla vita di sua figlia 16enne, Jessica ed a quella del vicino di casa Massimo De Santis.

Dal racconto del presunto assassino, il signore e la moglie avevano una relazione. Ha detto di averli visti in giro in città, con la Maserati. Inoltre, quella sera Tefta ha iniziato a chattare e quando lui ha visto il telefono, ha scoperto che era proprio il vicino.

Per questo ha atteso il rientro dell’uomo nell’ingresso del palazzo e lo ha colpito con circa 20 fendenti. Successivamente è tornato in casa e si è scagliato contro sua moglie, ma la figlia per cercare di difenderla, si è messa in mezzo, perdendo la vita a sua volta.

Le condizioni del fratellino di Jessica Malaj

Nel video che ha girato il padre di famiglia dopo i delitti, si sente che urla e chiede dove si sia nascosto il figlio più piccolo di 5 anni. Dal racconto degli zii, però al loro arrivo era dietro al divano.

Ha visto tutto e per paura non è mai uscito da lì. La zia Muskj in una breve intervista con un quotidiano locale, ha parlato delle condizioni del piccolo. La donna ha detto:

Gli manca tanto la sua mamma, noi gli abbiamo detto che tornerà presto. Non chiede neppure del padre, ma della madre e della sorella. Ora non è il momento di dargli alcuna spiegazione, deve stare sereno. Gli ho comprato dei giochi per distrarlo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio è in programma l’udienza di convalida del fermo di Taulan. Inoltre, per domani mattina, sono previste le autopsie sui corpi delle due vittime di questo straziante episodio.