Si sono tenuti nella mattinata di ieri, martedì 13 dicembre, i funerali di Alessia Sbal. La donna di 43 anni investita sul Raccordo Anulare da un camionista, che pare abbia compiuto il gesto volontariamente. Ora saranno solo le indagini a far luce sull’accaduto.

Sono davvero tante le persone che erano presenti nel palazzetto dello sport di Ciampino, dove si è tenuto il rito. Tutti avevano indosso una maglia colorata, con la foto della ragazza.

Alessia lavorava come estetista e tra pochi giorni avrebbe anche aperto il suo nuovo negozio. La sera di domenica 4 dicembre, era con la sua Fiat Panda sul Raccordo.

Quando all’improvviso, forse a causa di un sinistro, è scesa ed ha iniziato una discussione con un camionista 47enne, che era a bordo del suo tir. Sono ben tre le telefonate che la donna ha fatto al 112, forse perché aveva paura.

Nell’ultima si sente lei chiedergli di fermarsi, che l’avrebbe investita. Poi però, il silenzio più totale. Alessia era ormai deceduta ed è stata trascinata in strada per diversi metri. Alcune persone, per evitare ulteriori problemi, si sono fatte avanti per proteggere il suo corpo.

Ora saranno solo le indagini a far luce sull’accaduto. Il camionista si dice innocente e di non essersi reso conto di nulla. Al momento si trova ai domiciliari, poiché si teme che possa fuggire.

L’ultimo straziante addio ad Alessia Sbal

La commozione durante l’ultimo saluto alla donna era davvero tanta. Il feretro è entrato sotto le note della canzone “Gli Angeli” di Vasco Rossi. Un suo amico, tra le lacrime ha detto: “Nessuno la dimenticherà mai, era una ragazza stupenda!”

Alcuni amici e la sorella hanno portato la bara all’interno. La madre era dietro, distrutta dalla tristezza per questa perdita così improvvisa e prematura.

La sorella dopo aver preso la parola davanti ai presenti, ha avuto un malore ed è crollata a terra. I sanitari della Croce Rossa sono presto intervenuti per aiutarla.