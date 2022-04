Dolore a Napoli, Ciro D’Amore si è spento a soli 26 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore.

Era un ragazzo pieno di obiettivi e di sogni nel cassetto. Voleva diventare un magistrato, ma il tumore lo ha strappato via all’amore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

In poco tempo la sua storia è stata condivisa sui social, lasciando tanta amarezza nel cuore del mondo del web. La comunità di Napoli è sotto choc. Non si può morire a 26 anni per colpa di una malattia che non lascia scampo.

Ciro D’Amore ha scoperto di avere un carcinoma alla lingua. Si è sottoposto a tutte le cure necessarie presso l’ospedale Pascale di Napoli e poi a Milano.

I medici hanno provato a salvarlo anche con diversi interventi e la sua famiglia aveva avviato una raccolta fondi per aiutarlo a combattere la dura battaglia e tornare ad una vita normale. Tutti speravano che riuscisse ad aprire quel cassetto che era stato costretto a chiudere e a riprendere quel sogno di una vita, diventare un magistrato.

Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Ciro non ce l’ha fatta. Ha perso la guerra contro la morte.

Il dolore per la morte di Ciro D’Amore

Oggi tutti lo ricordano come quel ragazzo, che nonostante tutto, continuava a sorridere e lottare. Un sorriso capace di contagiare anche nel momento più buio della malattia.

Lascia nel dolore i suoi genitori, tutti i suoi familiari, la sua fidanzata e gli amici.

Sul web sono apparse tantissime sue foto, accompagnate da strazianti post di addio e di cordoglio per la famiglia.