Si sono celebrati nel pomeriggio di ieri i funerali di Maurizio Battista, l’uomo di 45 anni che il giorno prima, lunedì 11 marzo, è morto soffocato in un bar subito dopo aver fatto colazione. Tantissimi i presenti nella chiesa di San Nicola nella piccola cittadina in provincia di Chieti. Commovente il gesto dei suoi amici, che hanno voluto accompagnarlo per l’ultima volta in un modo speciale.

Una notizia che ha scosso tutti a San Salvo, piccolo comune di circa 20mila abitanti vicino a Vasto, in provincia di Chieti, è quella della morte di un uomo conosciuto e stimato da tutti, Maurizio Battista. Un destino tragico quello dell’uomo.

Stava facendo colazione con suo fratello in un bar di San Salvo, su via Montegrappa. Subito dopo aver terminato il pasto ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Non riusciva più a respirare per via delle vie aeree ostruite.

I presenti nel locale, compreso il fratello, hanno allertato i soccorritori e per primi hanno cercato in ogni modo di aiutarlo. Gli stessi medici del 118 e i Carabinieri giunti sul posto hanno tentato di aiutarlo a tornare a respirare, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e il 45enne è morto soffocato.

Come emerso nelle ore e nei giorni successivi al tragico decesso, sembra che il problema sia stato causato da una malattia con cui Maurizio combatteva da tempo e che da un po’ gli provocava difficoltà a deglutire.

Ieri è stata la giornata più dolorosa per la famiglia dell’uomo. I fratelli Adonio e Giuseppe, la cognata Antonella, e gli adorati nipoti si sono ritrovati nella chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo per il funerale. Oltre a loro sono arrivati, a bordo delle motociclette, gli amici centauri di Maurizio, che hanno voluto accompagnarlo per l’ultima volta in questo modo speciale.