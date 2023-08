Davvero strana la vicenda che si sono ritrovati a vivere due neo sposi originari della provincia di Foggia. Subito dopo il loro matrimonio, celebrato nella giornata di domenica, la loro auto è stata rubata e al loro interno c’erano ancora gli abiti da cerimonia. Il ladro, dopo aver visto il contenuto dell’auto che aveva preso, si è mosso a compassione e l’ha restituita, lasciando al suo interno anche un biglietto con un messaggio particolare.

Il giorno più bello della vita si è trasformato in una girandola di emozioni incredibile per una coppia residente a Roma da tanti anni, ma che era tornata a casa, in provincia di Foggia, proprio per celebrare e festeggiare il matrimonio.

Domenica i due hanno pronunciato il fatidico ‘sì’ proprio a Foggia. Poi, insieme al figlioletto, si sono recati in un hotel per pernottare.

Prima di dormire lo sposo è tornato giù per prendere in auto un paio di scarpe che aveva dimenticato, ma arrivato nel parcheggio ha fatto una amara scoperta. La sua auto era sparita nel nulla e, insieme a lei, anche i vestiti da cerimonia che erano al suo interno.

Il gesto del ladro dell’auto

Dopo la denuncia, gli sposi hanno divulgato con ogni mezzo possibile la notizia, facendo anche un appello al ladro. I due hanno raccontato la loro storia e implorato che, soprattutto l’abito da sposa, venisse restituito.

Ieri mattina, mercoledì, un Carabiniere fuori servizio ha notato l’auto della segnalazione che era parcheggiata in via Zara a Foggia. Guardando al suo interno ha notato che c’erano gli abiti da cerimonia, così ha capito tutto e avvisato la sua Compagnia del ritrovamento.

Il ladro, probabilmente mosso a compassione, aveva deciso di restituire in incognito la vettura e tutti i vestiti all’interno. Anche l’auto non aveva alcun danno.

Non solo. L’uomo ha lasciato anche un biglietto in macchina con scritto: “Ladro sì, ma con un cuore“.

Non si è fatta attendere la risposta della sposa, che dal viaggio di nozze ha fatto sapere: