Sono in corso tutti gli accertamenti per il delitto di Klodiana Vefa, la giovane mamma di 36 anni, che ha perso la vita per mano del suo ex marito. L’uomo diverse ore dopo, è stato trovato anche lui ormai deceduto, con vicino l’arma usata per mettere fine alla vita della moglie.

Gli inquirenti, dopo aver affidato ad un medico legale un esame esterno sul corpo, hanno dato il nulla osta ai familiari per riconsegnare la salma. I funerali saranno celebrati in Albania, suo paese d’origine.

Klodiana ed Alfred erano sposati da circa 20 anni. Avevano due figli, il primo di 17 anni e la seconda di 14. Quest’ultima purtroppo ha assistito ai momenti successivi al delitto ed ha svegliato il fratello, che stava dormendo.

Da ciò che ha raccontato un’amica, Klodiana aveva deciso di separarsi. Non aveva mai denunciato l’uomo, nonostante non accettava la fine della relazione, anche per proteggere i figli.

Nella sera di giovedì 28 settembre, ha atteso il rientro dell’ex e forse dopo una discussione, ha estratto l’arma. Sono ben 2 i colpi che le ha inferto, ma solo uno di questo è risultato essere fatale.

Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine. Il marito è fuggito, ma all’alba di due giorni dopo, lo hanno trovato senza vita nelle campagne di San Casciano Val di Pesa.

I dettagli sul delitto di Klodiana Vefa

La giovane donna ha perso la vita intorno alle 19.50. Tuttavia, il telefono dell’uomo risulta essere spento dalle 19.05, di quello stesso giorno.

Inoltre, nonostante le indagini ed i controlli degli inquirenti, non è stato ancora ritrovato. Per questo motivo si ipotizza che l’uomo prima di compiere il gesto estremo su sé stesso, lo abbia gettato via.

Dalle indagini è emerso, che l’arma detenuta dall’uomo illegalmente, era rubata. Ovviamente non è ancora chiaro dove abbia potuto prenderla. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte sul caso.