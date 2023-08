Dramma a Teverola, colpita da malore in piena notte Lucia De Gais è morta a 38 anni: il marito ha detto che l'ambulanza è arrivata senza medico

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto all’alba di sabato 5 agosto, in un piccolo comune in provincia di Caserta. Lucia De Gais ha perso la vita a 38 anni, a causa di una crisi respiratoria e dopo che l’ambulanza arrivata in casa era senza medico.

I paramedici hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarle la vita, ma a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari. I familiari ora chiedono verità e giustizia per questa perdita così straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 5 del mattino di sabato 5 agosto. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nel comune di Teverola, a Caserta.

La donna fino a quel giorno non ha mai avuto gravi problemi di salute. Aveva due figli ed il marito è un noto fotografo del posto chiamato Luigi Messina, molto apprezzato per la sua professione.

All’alba di quel giorno la giovane madre, ha iniziato ad avere una strana crisi respiratoria. Quando ha avvertito il marito, si è presto allarmato ed ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Dal racconto dell’uomo però, la prima ambulanza intervenuta era senza medico a bordo. I paramedici per questo, hanno prima cercato di rianimarla da soli e poi hanno anche chiesto l’intervento di un’altra automedica, ma con un dottore a bordo.

Il decesso di Lucia De Gais dopo il malore improvviso

Con il medico hanno avviato tutte le manovre di rianimazione, ma a nulla sono serviti i loro tentativi di tenerla in vita. Purtroppo Lucia De Gais ha perso la vita pochi minuti aver accusato il malore improvviso.

Il marito e tutti i suoi familiari ora sono sconvolti da questa perdita così grave e straziante. Nessuno riesce a farsene una ragione. Per questo hanno chiesto di fare altri accertamenti, per capire se con l’intervento di un dottore si sarebbe potuta salvare.

I carabinieri hanno ascoltato i parenti come persone informate sui fatti ed hanno disposto l’autopsia sul corpo della donna. L’intera comunità ora è sconvolta da questa straziante scomparsa. Lucia oltre al marito, ha lasciato anche due bambini piccoli.