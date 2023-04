Dramma in provincia di Lecco, mamma di 49 anni colpita da malore improvviso, è morta dopo il ricovero in ospedale

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nelle ultime ore. Purtroppo una mamma di 49 anni, che ha avuto un malore mentre era fuori la scuola per riprendere la figlia, ha perso la vita poche ore dopo il suo ricovero in ospedale. I medici non hanno potuto far nulla.

Una perdita straziante, che ha sconvolto la famiglia, come la comunità. Per la donna fino a quel momento sembrava essere una giornata come le altre e non era accaduto nulla di insolito.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 13 di mercoledì 5 aprile. Precisamente fuori un istituto scolastico, che si trova a Carinate, nella provincia di Lecco.

La giovane donna, residente a Novedrate, era a bordo della sua auto e vista l’ora, si era recata a scuola per riprendere la figlia e portarla a casa. Fino a quel momento per tutti sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso, pochi secondi dopo aver parcheggiato il veicolo, la mamma ha iniziato ad accusare un malore improvviso. I presenti si sono presto resi conto della gravità della situazione.

Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e per stabilizzarla, hanno anche usato un defibrillatore presente nella scuola.

Il decesso della mamma di 49 anni colpita da malore a scuola

Inoltre, hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato lì vicino. Con la speranza di poterla salvare, hanno disposto il suo trasferimento d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco.

Però è proprio qui, che poche ore dopo il suo ricovero, la giovane madre ha perso la vita. I tentativi dei medici di tenerla in vita, purtroppo sono risultati essere del tutto vani. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Vicino la scuola era presente anche una volante della Polizia Locale e gli agenti, per facilitare i soccorsi, hanno bloccato il traffico. Non è ancora chiaro se gli inquirenti decideranno di disporre o meno l’autopsia, anche per chiarire l’esatta causa dietro al suo improvviso decesso.