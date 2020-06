L’amicizia tra il pit bull Every e un dolce scoiattolo ha commosso il mondo L'insolita e speciale amicizia tra Every il pit bull ed il dolce scoiattolo, che ha incontrato nel parco durante una passeggiata

Diverse settimane fa, è accaduto un evento insolito, ma bellissimo. È nata un’amicizia speciale, tra il pit bull Every ed un dolce scoiattolo che ha incontrato nel parco. Tutti ne sono rimasti a bocca aperta, però, la sua amica umana è stata costretta a dividerli dopo pochi giorni.

Era un giorno come un altro per la donna di Charlotte, nel North Carolina, che era uscita con la sua cucciola per fare la loro solita passeggiata al parco.

Tutto stava procedendo tranquillamente e fino a quel momento, non era accaduto nulla di insolito. Però quando stavano per andare via, un piccolo scoiattolo si è avvicinato ad Every e lei ovviamente non ha potuto fare a meno di annusarlo e avvicinarsi a lui.

La cagnolina nei suoi primi anni di vita è stata portata in un allevamento per cani da combattimento, ma nonostante ciò che ha subito, è sempre stata molto dolce e socievole.

La donna ovviamente li ha lasciati fare, ma quando ha notato che il piccolo animale li stava seguendo anche a casa, ha deciso di farli conoscere meglio, poiché tra loro c’era qualcosa di speciale.

Aveva capito che era orfano ed ovviamente non poteva lasciarlo solo. Infatti ha deciso di adottare anche lui nella sua abitazione.

Per diversi giorni, i due hanno passato insieme la maggior parte del tempo. Mangiavano, dormivano e giocavano sempre insieme ed erano diventata inseparabili.

L’amica umana, però, sapeva che questi animali possono portare a malattie pericolose per i cani, come la rabbia. Per questo motivo, ha deciso di portare il cucciolo in un centro specializzato, dove avrà tutte le cure di cui ha bisogno e quando sarà tornato ad essere sano, verrà riportato nel suo habitat naturale.

Lo scoiattolo ha risvegliato in Every il suo istinto materno e tutti ne sono rimasti stupiti! Condividete questa storia commovente, anche con i vostri amici!