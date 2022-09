Un triste episodio è quello avvenuto nella mattina di ieri, martedì 13 settembre, nella città di Lanciano. Un ragazzo a bordo della sua auto è piombato sulla folla a tutta velocità e due nonni, che portavano il loro nipotino a spasso, sono stati investiti.

L’uomo è quello che ha riportato contusioni più gravi. Infatti i soccorritori per lui hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, la donna invece ha riportato contusioni molto più lievi. Il piccolo è sano e salvo.

L’intera città al momento è scossa da questo episodio così sconvolgente. Gli agenti dopo poche ore hanno rintracciato ed arrestato il ragazzo che ha compiuto il gesto.

I fatti sono avvenuti intorno alle 10 del mattino di martedì 13 settembre. Precisamente sul corso Trento e Trieste, nella città di Lanciano, in provincia di Chieti.

La gente che passeggiava nella zona ha visto arrivare il ragazzo sulla folla ad alta velocità. Era alla guida della sua Fiat Punto vecchio modello ed ha urtato anche altri veicoli che erano parcheggiati nella zona.

I due nonni che portavano a spasso il loro nipotino, travolti dalla macchina, sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Infatti l’anziano signore di 77 anni, ha riportati gravi contusioni. I sanitari intervenuti per lui hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso ed ora è ricoverato all’ospedale di Pescara.

Auto piomba sulla folla: l’arresto del responsabile

La donna di 66 anni invece, che stava guidando il passeggino, ha riportato contusioni più lievi ed i dottori hanno deciso di trasportarla all’ospedale di Lanciano. Per ora non risulta essere in pericolo di vita. Per fortuna il bimbo è illeso, perché la signora lo ha spinto giusto in tempo.

Gli agenti interventi sul posto, grazie ai racconti dei presenti sono riusciti a trovare il responsabile di questo gesto poche ore dopo. I poliziotti hanno rintracciato il ragazzo di 28 anni, era vicino la sua auto parcheggiata, nella periferia della città. Uno dei testimoni in un’intervista al Tgmax ha detto: