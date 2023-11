La notizia, arrivata in modo inaspettato, ha gettato nello sconforto numerosissimi fan. Barton Cowperthwaite, il noto attore della serie tv Netflix Tiny Pretty Things, ha annunciato di avere un tumore al cervello.

Queste le parole di Barton Cowperthwaite che hanno subito allarmato i suoi numerosi fan. L’attore trentunenne dovrà ora sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica. Quest’ultima notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia della star. Non è ancora chiaro quando accadrà e cosa comporterà per l’attore di Netflix. Il portavoce ha spiegato che la famiglia diffonderà nuove notizie sul tumore solo dopo l’intervento chirurgico.

Barton Cowperthwaite ha scelto di condividere le sue condizioni di salute con i suoi fan attraverso un post pubblicato su Instagram. Si è mostrato in una stanza di ospedale, con indosso un camice. Una foto seguita da una seconda che invece mostra la sua scansione cerebrale. Nonostante le strazianti parole riportate insieme alle due immagini, l’attore di Netflix si è mostrato con il sorriso sul volto, ottimista e pronto a combattere

Le cellule del tumore hanno origine nel cervello, quindi non si diffonde da un cancro in nessun’altra parte del corpo. L’unico trattamento per una cosa del genere è la chirurgia al cervello. I dottori finora sono stati sicuri che riusciranno a rimuovere gran parte del tumore e che dopo un’operazione di successo, e qualche riabilitazione, opererò come il mio (fantastico, talentuoso, brillante, esilarante) me stesso. Io e la mia famiglia ci prendiamo qualche giorno per avere una seconda opinione. Farò del mio meglio per essere aperto sul viaggio che si svolge qui. Sentitevi pure liberi di contattarmi e farò del mio meglio per rimanere in contatto con più persone possibili. Tutto il mio amore 💙.