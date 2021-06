Un annuncio inaspettato sul caso della piccola Denise Pipitone è arrivato sul profilo di Milo Infante, il conduttore del programma Ore 14. Il giornalista ha rivelato che da oggi, lunedì 7 giugno, alle ore 14:00, il programma tornerà per tre lunedì e martedì 29 giugno in seconda serata. Le puntate saranno dedicate alla scomparsa di Denise Pipitone.

Non solo, Milo Infante ha rilasciato anche delle anticipazioni su ciò che verrà detto. Nuovi dettagli emersi su Claudio, il fratello di Anna Corona, su un’altra lettera arrivata alla famiglia, questa volta firmata e anche su una macchina coinvolta nella vicenda che, come lo stesso conduttore ha scritto, qualcuno si è dimenticato di avere.

C’è chi chiede di essere ascoltato e vuole metterci la faccia. C’è chi vorrebbe passare inosservato e invece è stato beccato. Chi ha mentito e noi oggi sappiamo il perché. Ma soprattutto, c’è chi soffre da 17 anni e merita giustizia. Da Lunedì 7 giugno su Rai 2 dalle 14 alle 15.45 torna per tre lunedì ORE 14 con puntate speciali dedicati a Denise. E martedì 29 in seconda serata dalle 23. In molti lo avete chiesto. Qualcuno non sarà contento.