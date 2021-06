Dopo le ultime notizie divulgate sul caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, mamma Piera Maggio ha voluto esprimere la sua opinione su Facebook, pubblicando un lungo post.

Alcuni giornalisti hanno mostrato altre piste che sarebbero state battute durante le indagini, come quella esoterica. Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, i giornalisti hanno intervistato anche una sensitiva che ha raccontato di aver aiutato la famiglia nella ricerca di Denise.

La stessa trasmissione ha poi raccontato quali siano stati i sospetti iniziali della sorella di Piera Maggio e dell’ex marito Toni Pipitone. I due sospettavano di Anna Corona e dell’ex marito di Giacoma. Quest’ultimo secondo la donna odiava Piera Maggio.

La mamma di Denise Pipitone non ha spiegato con esattezza a cosa abbia voluto riferirsi, ma sul suo profilo social ha scritto:

🔴 CHIARIMENTO: Abbiamo sempre cercato la verità sul rapimento di Denise, anche adoperandoci per fare in modo che questa emergesse. Raccontare parzialmente fatti già verificati, facendo allusioni che non hanno portano a nulla, di certo servono solo a creare illazioni e diffamazione. Sappiate che durante il processo di primo grado, l’unica pista alternativa evidenziata dai legali dell’imputata è stata solo e soltanto la pista ROM, NON ALTRI.