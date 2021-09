Una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale accaduto domenica mattina a Lanusei, in Sardegna

Week end davvero tragico sulle strade italiane. Una ragazza di 26 anni, che era a bordo della sua Fiat Punto, nelle prime ore della mattinata di domenica, ha perso il controllo dell’auto finendo a sbattere violentemente contro dei cartelli stradali posizionati su un lato della carreggiata di una via a Lanusei, in provincia di Nuoro. Per lei non c’è stato nulla da afre. Gravi le condizioni delle due amiche che viaggiavano con lei.

Il week end che ci si è lasciati da poco alle spalle è stato davvero tragico in quanto a morti sulle strade italiane.

Sabato notte, Nicolas Lorenzo Vona, un giovane di soli 29 anni originario di Arpino, in provincia di Frosinone, ha perso il controllo della sua Mini Cooper è è finito a sbattere violentemente fuori strada.

Per il ragazzo, che si era trasferito a Roma per il suo lavoro da tecnico televisivo negli studi Mediaset di Uomini e Donne e Amici, non c’è stato nulla da fare.

Poche ore più tardi, in Sardegna, è avvenuto un altro incidente nel quale è rimasta vittima una giovane donna di soli 26 anni.

L’incidente della ragazza di 26 anni

Credit: Vigili del Fuoco

La Ragazza di 26 anni viaggiava a bordo della sua Fiat Punto e stava percorrendo la circonvallazione in provincia di Nuoro. Insieme a lei c’erano altre due amiche e si trovavano nei pressi di Lanusei.

Per cause ancora in corso di accertamento, la giovane ha perso il controllo della sua macchina ed è finita prima a sbattere violentemente contro i cartelloni pubblicitari porti ai bordi della strada, poi si è ribaltata ed ha arrestato la sua corsa su un fianco.

L’incidente è accaduto proprio di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco di Lanusei, che chiaramente si sono subito precipitati sul luogo dell’incidente. Con loro anche la Polizia Stradale e i medici del 118.

Credit: Vigili del Fuoco

Nonostante la tempestività dell’intervento dei soccorritori, per la conducente e proprietaria dell’auto non c’è stato assolutamente nulla da fare. La ragazza era già morta sul colpo per i gravi traumi riportati nell’incidente. Gravi le condizioni delle due amiche che viaggiavano con lei, che sono state subito trasportate all’ospedale di Lanusei. Si crede comunque che almeno loro riescano a riprendersi.

