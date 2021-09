Sabato sera di sangue sulle strade italiane. Nicolas Lorenzo Vona, un giovane originario della provincia di Frosinone, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Stando a quanto riportato, lui ha perso il controllo del veicolo finendo a sbattere fuori strada. Inutile l’intervento dei soccorsi allertati dagli automobilisti che hanno assistito alla scena.

Una vita davanti e un lavoro che amava. Tutto tragicamente ed improvvisamente spezzato da un destino amaro. Nicolas era originario di Arpino, in provincia di Frosinone.

Si era trasferito da qualche tempo a Roma per lavoro. Era un tecnico della Mediaset e lavorava nei programmi Amici e Uomini e Donne, sotto le guide di Maria De Filippi.

Era tornato a casa per il week end. Per trascorrere del tempo con i suoi amici e familiari. Mentre percorreva, sabato notte, l’ex statale 82, in località San Sosio, la Mini Cooper su cui viaggiava è finita fuori strada, finendo la sua corsa con un violento impatto. Gli automobilisti e gli abitanti della zona hanno subito avvertito i medici del 118 che si sono precipitati sul posto.

Purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. Nicolas è morto sul colpo per i gravi traumi riportati nell’incidente.

Attualmente il suo corpo si trova nel cimitero di Sora e si attende che i medici legali svolgano un esame autoptico. Vista la brusca sterzata rinvenuta sul luogo dell’incidente, le ipotesi portano a pensare ad un malore oppure ad un animale che ha attraversato all’improvviso la strada.

Il cordoglio di Mediaset per la morte di Nicola Lorenzo Vona

Come anticipato, Nicolas Lorenzo Vona lavorava come tecnico televisivo negli studi romani della Mediaset. In particolare, svolgeva il suo lavoro nei programmi Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi.

I social, fin dalle ore subito successive alla morte di Nicolas, si sono riempiti di messaggi di cordoglio ed incredulità. Amici e parenti hanno mostrato il loro dolore pubblicamente. Così ha voluto fare anche la redazione di Uomini e Donne, che in un post Instagram, ha scritto:

Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas

