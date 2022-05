Dramma in Australia, bambina di 3 anni dimenticata sul minivan fuori l'asilo: è in condizioni molto gravi

Si trova ricoverata in ospedale la bambina di appena 3 anni, che è stata ritrovata chiusa in un minivan, per 6 lunghe ore. Sta lottando per la sua vita ed i suoi genitori sperano e pregano in un lieto fine. Nel frattempo gli agenti sono a lavoro per capire cosa sia successo davvero.

Il tutto è iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì 5 maggio, a Lucas Street, a Gracemere, vicino in Queensland, in Australia.

I genitori come tutte le mattine avevano preparato la bimba per andare all’asilo. Tutto sembrava procedere normalmente, proprio come gli altri giorni. La piccola era felice.

Il dramma però, è avvenuto intorno alle 15.15. Quando uno dei ragazzi, che lavora proprio nell’istituto d’infanzia, ha trovato la bambina che era ormai incosciente nel pulmino. Purtroppo è rimasta chiusa lì dentro si pensa per 6 lunghe ore.

Il mezzo è arrivato all’asilo intorno alle 9.30, ma nessuno si era reso conto dell’assenza della piccola in quel lasso di tempo. Su questo episodio stanno cercando di indagare anche le forze dell’ordine.

Bambina di 3 anni dimenticata sul minivan fuori l’asilo: il racconto

Gli adulti che hanno visto la piccola in quelle condizioni così gravi, hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari. Jason Thompson è uno dei medici intervenuti. L’uomo ad un quotidiano locale, sull’accaduto, ha raccontato:

La situazione che ci siamo trovati davanti era davvero traumatica, tutto il mio team solo a parlarne, ha la pelle d’oca. All’arrivo dei soccorsi, la polizia del Queensland era già sul posto. Infatti ci hanno scortati fino al centro d’infanzia. Da alcuni rapporti è emerso che è rimasta chiusa nel veicolo per diverse ore. Si ritiene che sia arrivata all’asilo intorno alle 9.30 ed è stata trovata in quello stato, intorno alle 15.15.

La piccola al momento è ricoverata in ospedale ed ovviamente i suoi genitori sono al suo fianco. I medici dicono che le sue condizioni sono gravi, ma stabili. Speriamo davvero arrivi un lieto fine. Nel frattempo, gli agenti stanno cercando di capire come sia stato possibile dimenticare la piccola sul mezzo.