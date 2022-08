Una nuova importante notizia è quella che ha reso nota il quotidiano La Repubblica, alla mamma della neonata di 2 mesi lasciata in auto e positiva alla cocaina, erano già stati tolti 4 figli. La famiglia che è seguita dagli assistenti sociali, ha diversi problemi, da ormai molto tempo.

I due genitori ora dovranno rispondere del reato di abbandono di minore. La piccola dopo le dimissioni dell’ospedale è affidata alle cure di un tutore, in una struttura protetta.

Per fortuna è riuscita a sopravvivere a quella triste vicenda, ma solo grazie al tempestivo intervento di una commessa che ha assistito a tutta la scena. Da ciò che riportano diversi media, la mamma ed il papà hanno problemi di tossicodipendenza.

Infatti visti i molteplici problemi della famiglia, erano seguiti dagli assistenti sociali. Inoltre, i medici hanno trovato tracce di cocaina del sangue, che ha assunto dal latte materno.

In passato la donna ha affermato di aver pensato spesso ai suoi altro 4 figli, ma non essendo mai riuscita a riprendere in mano la sua vita, non li ha mai potuti rivedere. Ora sono davvero tante le persone che stanno facendo richiesta di adozione per quella bambina, che per fortuna è tornata a stare bene.

Neonata di 2 mesi lasciata in auto e positiva alla cocaina: i fatti

Il dramma è avvenuto in questi ultimi giorni, intorno alle 14, proprio quando le temperature erano più elevate. Precisamente davanti ad un bar a Borgo Montello, frazione di Latina.

La commessa di un negozio ha visto la coppia seduta a prendere qualcosa. Si alzano e vanno verso l’auto e con loro c’è anche la bimba. Tuttavia, non vanno subito via.

I due iniziano a litigare animatamente poco distante e la piccola, viste le alte temperature ha iniziato a piangere. Per questo la ragazza in un primo momento ha allertato i sanitari e poi ha provato a far notare ai genitori le condizioni della piccola.

All’arrivo degli agenti la madre è fuggita via, ma l’hanno rintracciata poco dopo. Il padre invece, è riuscito ad accompagnarla in nosocomio. Dopo il trasporto in ospedale, i medici hanno scoperto che nel sangue c’erano tracce di cocaina.