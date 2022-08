Dramma a Latina, i genitori litigano e la neonata di 2 mesi viene lasciata in auto con temperature elevate per più di 30 minuti

Un litigio lungo e che sembrava non finire mai è quello che è avvenuto tra due genitori a Latina. La loro neonata di soli 2 mesi era chiusa in auto sotto al sole e solo il tempestivo interventi di alcuni passanti, ha evitato che l’episodio si sarebbe concluso in tragedia.

La piccola ancora ricoverata in ospedale, per fortuna ora è tornata a stare bene e molto presto potrà anche essere dimessa. Dalle è analisi è emerso anche che è positiva alla cocaina.

I fatti sono avvenuti in questi ultimi giorni, intorno alle 14, proprio quando le temperature sono più elevate. Precisamente davanti ad un bar a Latina.

La commessa di un negozio ha visto la coppia che era seduta a prendere qualcosa. Quando si alzano vanno verso l’auto e con loro c’era anche la bimba. Tuttavia, non vanno subito via.

Dopo aver sistemato la piccola nella sua carrozzina all’interno della macchina, scendono ed iniziano a litigare. Il litigio dura circa 30 minuti e la temperatura all’interno dell’abitacolo era arrivata a circa 40 gradi.

La commessa che ha assistito a tutta la scena, ha sentito anche la neonata che piangeva disperatamente. Per questo prima allerta le forze dell’ordine ed ai sanitari e subito dopo cerca di mettersi in mezzo tra i due genitori.

Neonata di 2 mesi lasciata in auto sotto al sole: cosa è emerso sulla mamma ed il papà

All’arrivo dei soccorritori e della forze dell’ordine, la bimba viene subito soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, accompagnata dal padre. L’uomo di 38 anni già noto alle forze dell’ordine per reati di droga.

La madre anche lei di 38 anni invece, sale in auto e scappa via. Gli agenti sono riusciti a rintracciarla dopo circa un’ora. Anche lei già nota per delle pendenze giudiziarie.

Il Tribunale dei Minori per la coppia ha emanato un decreto per la sospensione della responsabilità genitoriale. La piccola ancora ricoverata in ospedale, quando avrà le dimissioni verrà trasferita in una struttura protetta. La madre ed il padre ora dovranno rispondere del reato di abbandono di minore.