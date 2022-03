Sono in corso tutte le indagini per capire cosa sia successo la mattina in cui Clarissa Trombin è morta in un drammatico incidente stradale. Era in macchina con un ragazzo e stava tornando a casa, ma dalle analisi è emersa una triste realtà sull’automobilista.

CREDIT: FACEBOOK

Gli agenti oltre a fare tutti gli accertamenti, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del terribile impatto. In tanti nel frattempo stanno pubblicando sui social tantissimi messaggi di cordoglio.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno alle 5 del mattino di domenica 6 marzo. Precisamente su via Epitaffio, a Latina, in provincia di Roma.

Clarissa era una studentessa e dopo il diploma si era iscritta all’università. Studiava, ma nel fine settimana aveva trovato lavoro in un pub del piccolo comune.

CREDIT: FACEBOOK

Quella mattina era con un suo amico e stava tornando a casa dopo la fine del suo turno. Tuttavia, proprio quando erano quasi arrivati, è avvenuto l’impensabile. Qualcosa che ha sconvolto tutti.

I due ragazzi erano a bordo della Lancia Ypsilon, quando all’improvviso il giovane ha perso il controllo del suo veicolo. Purtroppo è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. L’impatto di conseguenza, è stato molto violento.

Le indagini per il tragico incidente in cui è morta Clarissa Trombin

All’arrivo dei sanitari, per la ragazza non hanno potuto far nulla. Purtroppo era ormai senza vita ed infatti hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso. L’amico invece è stato trasportato in ospedale.

Le condizioni di quest’ultimo risultano essere gravi, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Nonostante la criticità della situazione, non risulta essere in pericolo di vita.

I medici lo hanno anche sottoposto a tutte le analisi del caso e proprio dai risultati, hanno scoperto che era positivo all’alcol test. Di conseguenza ora risulta essere indagato per omicidio stradale. La salma di Clarissa invece è nell’obitorio a disposizione delle autorità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.