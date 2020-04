Latina, interrogati i genitori della bambina portata in ospedale con lividi e costole rotte La Procura di Latina ha interrogato i genitori della bambina portata in ospedale con le costole rotte

La vicenda è accaduta a Latina, non molti giorni fa, precisamente all’ospedale Santa Maria Goretti, dove una bambina di 4 mesi è stata portata dalla sua mamma, a seguito di un pianto ininterrotto. La donna ha affermato di non sapere cosa fare e che la sua bambina non smetteva di piangere.

I medici sono così intervenuti per cercare di capire cosa le provocasse un malessere così insopportabile e alla fine, dopo i dovuti controlli, hanno scoperto che la bambina aveva le costole rotte e diversi lividi per il corpo. Su una gamba aveva perfino quello che sembrava il segno di un morso.

Il team ospedaliero ha subito allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto ed hanno dato il via alle indagini.

Nelle scorse ore la Procura di Latina ha deciso di sottoporre ad un accurato interrogatorio i genitori, per acquisire in modo ufficiale loro dichiarazioni, insieme a quelle lasciate dai medici del pronto soccorso.

Gli inquirenti adesso vogliono capire se la bambina sia stata vittima di maltrattamenti e soprattutto da parte di chi o se sia caduta. È stata anche sottoposta a due tamponi ed è in attesa del risultato del secondo. Se risulterà negativa, la bambina sarà trasferita in una struttura protetta e affidata agli assistenti sociali del comune di residenza.

Fino all’ufficialità delle notizie, gli inquirenti stanno cercando di mantenere la privacy su quanto è accaduto.

I genitori della bambina, sono una coppia molto giovane, con un’altra figlia e secondo chi li conosce, sono un normale nucleo familiare, ben inserito nel comune dove abitano.

Nei prossimi giorni verranno rese note le testimonianze degli inquirenti, che cercheranno di scoprire la verità su questa vicenda, con troppe domande e che segnerà il destino di una bambina di soli 4 mesi.