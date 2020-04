Napoli, uomo si aggirava per la strada per affidare neonata a qualcuno Dramma a Napoli, padre di aggira per strade con neonata tra le braccia: "Accuditela, io non posso farlo!"

Un evento davvero sconvolgente è avvenuto nei giorni scorsi. Un uomo si aggirava per le strade con una neonata tra le braccia, con la speranza di affidarla a qualcuno. Il fatto è stato denunciato subito alle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto immediatamente, per capire la situazione e soprattutto per trovare una soluzione.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che hanno assistito alla scena e che erano preoccupate per le condizioni della piccola, che piangeva ininterrottamente.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto al quartiere Vasto, di Napoli. L’uomo si aggirava per le strade, con la neonata tra le braccia, chiedendo a tutti di prendersene cura.

I testimoni hanno subito notato le condizioni disperate del papà e della piccola. Infatti hanno chiamato immediatamente gli agenti di polizia locale, che sono arrivati sul posto tempestivamente.

I poliziotti hanno allertato anche il centodiciotto ed il ragazzo, in stato confusionale, ha raccontato che la madre della bimba è una tossicodipendente e che è andata via diversi giorni prima senza un motivo valido.

Lui non poteva prendersi cura della figlia di due mesi, per motivi di lavoro. Nonostante il suo stato confusionale, non aveva la minima intenzione di tornare indietro alla sua decisione, gli agenti ed i medici hanno provato a parlargli per diverso tempo.

Per questo motivo, i poliziotti hanno affidato e ricoverato la neonata, alla Direzione Sanitaria del Santobono, in attesa della decisione della Procura dei Minori di Napoli. Le sue condizioni per il momento sembrano essere buone.

Gli agenti, dopo le prime indagini, sono riusciti a trovare l’identità della madre, che risulta irreperibile e quindi è stata avviata anche una ricerca, per riuscire a rintracciarla. Sono stati anche allertati i servizi sociali, che stanno cercando di capire la situazione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda sconvolgente.