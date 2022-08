È durata circa 12 giorni l’agonia di Sara Sorgente, la ragazza di 33 anni che è stata travolta sull’Appia, mentre era con un amico. I medici dopo l’incidente, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate e, alla fine, i loro tentativi sono risultati essere vani.

Una notizia che ovviamente, ha spezzato i cuori dell’intera comunità, ma soprattutto dei suoi familiari. Loro speravano in qualcosa di diverso per la donna.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra il 6 ed il 7 agosto. Precisamente sull’Appia, al km 149, nel piccolo comune di Minturno, a Latina.

La donna in realtà era originaria di Caserta, ma si era trasferita vicino la Capitale ormai da diverso tempo. Quella sera era in compagnia di un amico, ma non è ancora chiaro dove fossero diretti.

Tuttavia, proprio mentre stavano attraversando la strada, un uomo di 44 anni, residente nella stessa zona ed a bordo della sua Fiat Panda, l’ha travolta. L’automobilista invece di fermarsi, è fuggito via.

I passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Però le condizioni della giovane donna sono apparse disperate sin da subito. Con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti.

Il drammatico decesso di Sara Sorgente

Hanno fatto il possibile per aiutarla, ma alla fine nella giornata di venerdì 19 agosto, a causa dei traumi riportati, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici, purtroppo, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

L’automobilista che in un primo momento è fuggito via, si è costituito ai carabinieri solo qualche ora dopo. Dalle analisi di routine, è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore a quello previsto dal codice della strada.

Inoltre, le forze dell’ordine lo hanno denunciato per i reati di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, visto il tragico epilogo, il suo reato verrà cambiato in omicidio stradale.