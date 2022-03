Una perdita straziante è quella che ha colpito la comunità di Santa Maria Capua Vetere. Luisa Gianoglio una giovane mamma di appena 33 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il marito è stato il primo a trovarla, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Un dolore che ha spezzato i cuori di tutte le persone che l’hanno conosciuta. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per la scomparsa improvvisa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 17.30 di venerdì 11 marzo. Precisamente nell’abitazione che si trova in via Jan Palach, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Il marito dopo una giornata di lavoro, è rientrato a casa e si è presto reso conto che c’era qualcosa di strano. Tuttavia, quando ha visto la moglie a terra, non ha potuto far niente per aiutarla.

Luisa Gianoglio era ormai senza vita. Infatti, nonostante il disperato intervento dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita nell’obitorio, per l’autopsia.

Il medico legale che ha eseguito l’esame, solo nelle ultime ore ha dichiarato che la morte della giovane donna è riconducile ad un arresto cardiocircolatorio. Ora i suoi familiari hanno potuto riavere il corpo, per poter organizzare il funerale.

Il dolore della comunità per la morte di Luisa Gianoglio

La giovane mamma fino a quel momento non aveva mai avuto gravi problemi di salute. Amava pubblicare sui social le foto insieme al suo bambino di appena 8 anni, che ora si è ritrovato improvvisamente senza la sua mamma.

Il rito funebre è previsto per il pomeriggio di oggi, domenica 13 marzo, nella chiesa del piccolo comune. Una sua amica di scuola, sul suo profilo Facebook, ha voluto pubblicare un messaggio per poterla ricordare. La donna ha scritto: