L’attrice porta il cane fuori ma guardate come raccoglie i bisogni: il video è disgustoso

La scena non è per deboli di cuore!

Mia Khalifa, ex attrice di film per adulti libanese naturalizzata statunitense, è suo malgrado diventata recentemente vittima di un filmato che sta spopolando in rete. A sua insaputa, la donna è stata ripresa mentre portava a spasso il suo cagnolino vicino a casa. La tranquilla passeggiata si è però tramutata in qualcosa di particolarmente disgustoso, come mostrano le immagini pubblicate sul web.

Mia Khalifa scandalizza gli utenti

Dopo che il cucciolo aveva fatto i suoi bisognini, Mia Khalifa ha giustamente pensato di raccoglierli da terra. Peccato che, non avendo evidentemente gli appositi sacchetti a portata di mano, si è levata la mascherina che indossava e l’ha impiegata a tale scopo. Ciononostante, in seguito alla operazione di routine, anziché buttare la mascherina nel bidone dei rifiuti vicino, l’ha rigirata e se l’è rimessa sulla bocca.

Video virale su TikTok

La clip è stata condivisa dal produttore USA Penny Blanco, che l’ha prontamente ricondivisa sulla piattaforma TikTok, ormai famosissima anche in Italia.

Inoltre, il filmato è stato corredato dalla didascalia esplicita, nella quale riporta di aver appena visto l’attrice fare una schifezza. Il video ha suscitato immediatamente la curiosità degli utenti ed ha raccolto in breve tempo milioni e milioni di visualizzazioni.

Mascherina a ogni costo

Nel frattempo, Mia Khalifa ha confermato di essere davvero lei la persona immortalata. A sua “discolpa”, ha dichiarato che almeno non è no mask. Era appena tornata da un viaggio e le toccava portare a spasso il suo fedele amico a quattro zampe.

Mia Khalifa: la sicurezza prima di tutto

La sicurezza – ha concluso la ragazza – viene prima di qualsiasi altra cosa. Il Coronavirus è una minaccia avvertita in ogni angolo del pianeta, pure negli Stati Uniti d’America. La mascherina è un dovere e, pur di non venirne meno, la Khalifa è scesa a compromessi.