Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 18 febbraio. Laura Porta, infermiera di 37 anni, ha perso la vita mentre era incinta all’ottavo mese, a causa di un malore improvviso, che l’ha colpita mentre era nella sua abitazione.

I medici nonostante loro disperati di tenerla in vita, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso, solo poche ore dopo il cesareo d’urgenza ed il ricovero in nosocomio. La situazione della donna, è apparsa disperata sin da subito.

Da quello che scrive il quotidiano locale, La Nazione, il dramma è avvenuto intorno alle 13.45, di domenica 18 febbraio. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova a Pistoia, anche se in realtà erano originari di Nuoro e si era trasferita da poco.

Laura era incinta all’ottavo mese del piccolo Andrea. In quella giornata sembrava stare bene, ma è solo all’improvviso che ha iniziato ad accusare uno strano malore. Dalle prime informazioni si è trattato di un arresto cardiaco ed altri dicono invece, che si è trattato di una emorragia. Da qui è scattata la disperata richiesta d’aiuto ai sanitari.

L’intervento tempestivo ed il decesso straziante di Laura Porta

I medici l’hanno prima stabilizzata in casa e poi l’hanno trasportata d’urgenza San Jacopo di Pistoia. Qui, non hanno avuto altra scelta che sottoporla ad un cesareo d’urgenza, con la speranza di poter salvare la vita, sia della mamma, che del piccolo.

Il neonato, nato prematuro di qualche settimana, al momento dicono che sta lottando per la sua via. L’hanno trasferito al Meyer di Firenze, ma anche la sua situazione è disperata. Purtroppo anche le condizioni di Laura dopo l’intervento sono apparse molto gravi.

Però è solo nella serata di ieri, poche ore dopo l’operazione, che la giovane ha esalato il suo ultimo respiro. Purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere a quel malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Il marito Antonio e tutta la sua famiglia, ora sono distrutti dalla grave perdita. Per loro doveva essere un momento di gioia, che si è trasformato presto in un dramma.