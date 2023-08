Gioia immensa per Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez, che nelle scorse ore hanno accolto tra le braccia il secondo figlio

Dopo mesi di trepidante attesa il bomber argentino dell’Inter Lautaro Martinez e la sua bellissima sposa, la modella connazionale Agustina Gandolfo, hanno infatti abbracciato calorosamente il loro secondo figlio. Dopo Nina, primo genita venuta al mondo nel febbraio del 2021, è arrivato anche il piccolo Theo. La coppia ha dato il tenero annuncio su Instagram.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Sono anni d’oro quelli che sta vivendo Martinez. Da quando è arrivato in Italia, per giocare nell’Inter, la sua vita e la sua carriera sono state costellate di prestigiose vittorie e importantissimi traguardi.

Al suo fianco, da molto tempo, c’è Agustina Gandolfo, una bellissima modella anche lei argentina, che solo qualche mese fa è diventata anche ufficialmente sua moglie.

Nell’agosto del 2020 i due annunciavano l’imminente arrivo del loro primo bebè insieme. Nel febbraio dell’anno successivo, ecco che è nata la piccola Nina, luce degli occhi di mamma e papà.

A febbraio di quest’anno, invece, la storia si è ripetuta e il calciatore e la modella hanno raccontato ai loro fan l’immensa gioia per l’imminente arrivo del loro secondo figlio.

La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l’ora di avere un’altra personcina che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa ❤️ Sono più di quanto abbia mai sognato. Li amo per sempre 👨 👧 🤰🏼🐶

L’immensa felicità di Lautaro Martinez, papà bis

Credit: Internazionale fc

Quella che sta per iniziare sarà una stagione importantissima per Lautaro Martinez. Alla soglia dei 26 anni ha raggiunto ormai la piena maturità calcistica ed ha anche ottenuto successi leggendari, come ad esempio la vittoria del mondiale con la sua Argentina.

Con l’Inter ha sfiorato l’impresa di sollevare al cielo la Champions League e quest’anno ci riproverà, indossando anche la fascia di capitano al braccio.

Credit: lautaromartinez – Instagram

Prima però, un po’ di spazio per gioire dell’allargamento della sua famiglia.

Nella giornata di ieri il bomber ha infatti annunciato il lieto evento della nascita del suo secondo figlio, il piccolo Theo. A corredo della foto scattata in ospedale poco dopo il parto, ha scritto: