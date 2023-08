A prendere per primo la parola durante l’ultimo saluto a Michela Murgia, è stato Roberto Saviano. L’attore ha voluto ricordare i momenti trascorsi con la scrittrice, le cose importanti che ha lasciato nella sua vita e omaggiarla durante quell’ultimo addio.

Sono le parole più difficili della mia vita. Michela voleva che questa giornata fosse per tutti, tutti coloro che avevano percorso la sua strada. Mettere il segno, sapere chi erano tutti coloro che hanno avuto il suo sentire, mi aveva detto: ‘Cosa mi perderò immagina che gran casino’.

Roberto Saviano ha poi sottolineato quanto fosse immenso il talento di Michela Murgia, un talento che le permetteva di ribaltare le cose e la rendeva pericolosa ai potenti.

Michela era per la condivisione, ma spesso per ottenerla devi passare per la solitudine. La sua vita è la prova finale che si sceglie di essere differenti e Michela per anni è stata avversaria ed ha nascosto questo dolore dentro di sé. Quando mi attaccavano mi diceva: ‘Non sei contento? Siamo in due, ci vengono dietro’.

L’uscita del feretro di Michela Murgia

La chiesa degli Artisti di Roma era gremita di persone per l’ultimo saluto alla scrittrice. Erano presenti i suoi figli d’anima, il marito e anche persone importanti come Chiara Tagliaferri, Teresa Ciabatti, Elly Schleyn, Francesca Pascale, Paola Turci e tanti altri ancora.

All’uscita del feretro, portato in spalla da alcuni membri della sua famiglia e dallo stesso Roberto Saviano, i presenti hanno intonato la canzone Bella Ciao, hanno applaudito e hanno urlato il nome di Michela Murgia per l’ultima volta.

La scrittrice, pochi mesi fa, aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore al rene al quarto stadio. Purtroppo le metastasi avevano già colpito il cervello e le ossa ed era consapevole del fatto di non avere più tempo. Ha scelto di non fare la guerra al suo corpo e di curarsi con l’immunoterapia a base di biofarmaci, con la speranza di guadagnare più mesi possibili da trascorrere con la sua amata queer family. Lo scorso 10 agosto è arrivata la triste notizia, Michela Murgia si è spenta per sempre all’età di 51 anni.