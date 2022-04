C’è grande apprensione sulle condizioni di salute del figlio del campione di rugby Pedrie Wannenburg. L’intera famiglia è rimasta coinvolta in un drammatico incidente ed il papà ha perso la vita sul colpo. Invece gli altri hanno riportato ferite molto gravi.

Le forze dell’ordine al momento stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma il tutto sembra essere abbastanza chiaro.

La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 23 aprile, intorno alle 17.45. Nella città di Houston, in Texas. L’intera famiglia era in macchina, perché dovevano andare a fare degli acquisti.

Ad un certo punto però, sono stati praticamente travolti da un 16enne, chiamato Ali Alabadi. Quest’ultimo era appena fuggito dal posto di blocco della polizia ed andava ad una velocità davvero elevata.

Sono 3 le auto rimaste coinvolte nel grave incidente, ma Pedrie Wannenburg è quello che ha avuto la peggio. Il campione di rugby purtroppo è morto sul colpo a 41 anni, per i traumi riportati.

Il figlio di soli 8 anni, Pedrie Jr, invece ha riportato delle gravi ferite. Infatti i sanitari intervenuti hanno deciso di trasportarlo in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni sono apparse davvero critiche e i dottori ora stanno facendo il possibile per riuscire a salvarlo.

Morte del campione Pedrie Wannenburg, l’aggiornamento sulla situazione del figlio

I medici della struttura ospedaliera ad un quotidiano locale, hanno voluto aggiornare tutti su ciò che sta accadendo al bimbo. Dal sul arrivo hanno registrato dei miglioramenti importanti. Sembra rispondere bene alle cure.

Ha riportato gravi traumi alla testa, ma per fortuna adesso è in condizioni stabili. La madre Evette e la sorella Isabel non hanno riportato ferite critiche, ma sono lo stesso in ospedale, solo in via precauzionale.

Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il ragazzo che ha provocato il drammatico incidente ed ora è accusato di omicidio stradale. Tanti personaggi del mondo dello sport, da quando sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno voluto scrivere sui social un messaggio d’affetto per il campione morto troppo presto.