Il figlio di 1 anno del campione di rugby Jannie Du Plessis è morto il giorno del compleanno del suo papà: è annegato in piscina

Un dramma senza fine, quello che è accaduto lo scorso martedì. Il figlio di 1 anno del campione di rugby Jannie Du Plessis è morto il giorno del 39esimo compleanno del suo papà, annegato in piscina.

Il campione del mondo del 2007 e pilone del Sudafrica stava festeggiando in famiglia il suo compleanno, quando è accaduta l’inaspettata tragedia. La famiglia vive in una tenuta in campagna, situata a Bethlehem, dove si è trasferita durante la Pandemia.

I media del posto non hanno rivelato i dettagli della morte del bimbo di 1 anno, nel rispetto del dolore del campione Jannie Du Plessis, di sua moglie Ronel e delle altre due figlie, Rosalie e Hele.

La notizia di quanto accaduto, è stata diffusa dal collega rugbista Toks van der Linde. Quest’ultimo ha pubblicato un post sui social network, accompagnato da una foto di Jannie Du Plessis in compagnia del suo figlio di 1 anno e della mamma. Il piccolo era stato battezzato la domenica precedente alla sua morte.

Ho il cuore spezzato. Pregate per Jannie e per la sua famiglia. Suo figlio di un anno è annegato.

Anche l’allenatore della squadra dei Lions ha voluto spendere qualche parola durante un’intervista. Le sue parole riportate sul sito news24.com:

Siamo tutti devastati dalla notizia. Jannie e la sua famiglia adesso devono essere lasciati soli per elaborare questo gravissimo lutto. Offriamo il nostro pieno sostegno e chiediamo gentilmente a tutti di dedicare loro una preghiera.

Il campione di rugby al momento non ha ancora rotto il silenzio, così come il resto della famiglia.

Chi è Jannie Du Plessis

Jannie Du Plessis è un giocatore di rugby sudafricano. Ha debuttato in Super 14 nel 2006 per i Cheetahs. Nel 2007 è stato selezionato nella squadra degli Springboks. Una carriera che gli ha fruttato molti successi e diversi titoli importanti. Dal 2019 gioca nei Lions.