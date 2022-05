Come sta Eva Henger dopo il drammatico incidente in cui due persone hanno perso la vita? Le sue parole in collegamento dall'ospedale di Roma

Le condizioni di Eva Henger sono migliorate, la notizia è stata data dalla stessa showgirl attraverso un collegamento dalla clinica di Roma, dove è stata trasferita nelle ultime ore.

Con le sue parole, la Henger ha spiegato che ancora oggi ripensa a quei drammatici momenti e alla paura che ha avuto. Non smette di ringraziare per il fatto che la figlia Jennifer non si trovasse in macchina con lei e il marito. I due stavano andando a prendere un cane proprio per lei e, se inizialmente si sentiva in colpa per non averla portata, oggi ne è felice perché Jennifer sarebbe potuta morire nel violento impatto.

Queste le sue parole a Pomeriggio Cinque, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso:

Ho rischiato grosso, avevo la mano completamente nera. E ho avuto molto paura. All’inizio mi sentivo in colpa per non averla portata, invece è stata una fortuna. É stata la mia prima sensazione, fidatevi sempre di quella.

L’incidente di Eva Henger

Eva Henger è rimasta coinvolta nel grave incidente mentre si trovava a bordo nella sua auto con il marito Massimiliano Caroletti. Quest’ultimo è stato soccorso sul posto, poiché il suo cuore aveva cessato di battere. Proprio a causa del massaggio cardiaco, ha riportato una frattura allo sterno.

Le condizioni di Eva sono invece risultate più gravi. La showgirl ha riportato diverse fratture, è stata già sottoposta ad un intervento urgente perché il braccio stava andando in setticemia. Ha spiegato che adesso dovrà sottoporsi ad un’altra operazione al piede. Deve stare a letto, ma presto tornerà a camminare. Inizialmente marito e moglie erano stati ricoverati in due ospedali diversi. Oggi, dall’Ungheria è stata trasferita in un ospedale a Roma: