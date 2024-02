Le indagini per l'omicidio di Dario De Gennaro: dal movente e quello che ha detto l'amico accusato del suo delitto

In queste ore da parte delle forze dell’ordine sono in corso tutte le indagini per il delitto di un 23enne, chiamato Dario De Gennaro. Risultava essere scomparso dalla sera di giovedì, ma nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo del genere.

Gli inquirenti, coordinati dalla stessa Procura di Trani stanno cercando di capire il movente che ha portato a questo delitto così grave e straziante. Il suo amico, che ha messo fine alla sua vita, dopo la confessione ed il ritrovamento del corpo, hanno disposto quindi il suo arresto.

Il dramma di questo 23enne è avvenuto nella serata di giovedì 15 gennaio. Dario era uscito dalla sua abitazione che si trova a Bisceglie, senza dire nulla ai suoi familiari. I genitori dopo poche ore, hanno provato a contattarlo, ma il suo telefono risultava essere spento. Così nella serata, hanno deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

Solo il giorno successivo il suo amico 29enne, chiamato Onofrio De Pasquale, accompagnato dal suo legale, si è presentato in caserma per confessare il delitto. Ha detto che lo ha colpito con un coltello, al culmine di una lite. Alla fine hanno ritrovato il suo corpo sul pavimento della casa in ristrutturazione, che si trova al centro di Molfetta.

I nuovi dettagli emersi sul delitto di Dario De Gennaro

CREDIT: PUGLIA DRONI

Il medico legale intervenuto sul posto, ha notato che i fendenti l’hanno colpito nella parte del collo e del torace. Tuttavia, sarà solo l’autopsia disposta dagli inquirenti a dare delle risposte concrete su questo delitto.

Gli inquirenti inoltre, pensano che l’ipotesi dietro questa lite, potrebbe essere legata a dei traffici illeciti che i ragazzi avevano. Però, questo non. ha ancora avuto delle conferme. Il legale di Onofrio De Pasquale, Dario Iurlaro, intervistato dall’Ansa, ha detto: