Al momento sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia locale, per la tragica morte di Federica Picasso. La giovane mamma di 34 anni, che è stata investita nella mattinata di lunedì 8 febbraio, dopo aver accompagnato la figlia a scuola. A nulla sono serviti i tentativi dei medici per salvarle la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Al momento si è aperto anche un dibattito per questo grave incidente. Si parla proprio della sicurezza di questi mezzi elettrici, che sono molto utilizzati nelle grandi città.

Gli agenti di polizia hanno ascoltato le testimonianze di alcune persone presenti, ma nessuno di loro è riuscito a dare una spiegazione precisa su come sia avvenuto l’impatto. Per questo, stanno cercando di ricostruire la dinamica con l’uso del laser scanner.

Questo strumento dovrebbe costruire le immagini tridimensionali dello stato dei luoghi. L’uomo alla guida del tir, al momento, è stato denunciato come atto dovuto, per il reato di omicidio colposo. Tuttavia, le ipotesi che stanno prendendo in considerazione gli agenti, sono diverse.

CREDIT: FACEBOOK

Credono, infatti, che Federica sia caduta a terra, dopo aver visto il mezzo pesante, che le era andato troppo vicino. Oppure che abbia perso l’equilibrio a causa di una buca o di un’anomalia del manto stradale.

La donna indossava anche il casco. Aveva appena accompagnato la figlia di 6 anni a scuola, che è a circa 300 metri di distanza da dove si è consumata la tragedia. I tentativi dei medici di salvarla, si sono rivelati inutili.

Morte Federica Picasso: la dinamica

La drammatica morte di questa giovane mamma, è avvenuta nella mattinata di lunedì 8 febbraio. Precisamente tra via Monticelli e via Fereggiano, a Marassi, un piccolo comune in provincia di Genova.

Federica era molto conosciuta, proprio per il suo lavoro di amministratrice ed era una grande tifosa della squadra del Genova. Infatti, la notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa molto velocemente. Tante persone hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, per salutarla un’ultima volta.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine. Tramite le testimonianze e l’utilizzo di quello strumento di ultima generazione, gli agenti cercheranno di capire come è avvenuto l’incidente e stabiliranno le eventuali responsabilità.