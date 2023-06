Il legale di Alessandro Impagnatiello, Sebastiano Sartoni, ha fatto un nuovo incontro nella casa circondariale con il suo assistito. L’uomo si trova in arresto dalla notte in cui incastrato dalle forze dell’ordine, ha deciso di confessare la verità dietro al delitto della compagna. Poco dopo però l’avvocato, ha presentato in Tribunale la revoca del suo mandato.

Giulia Tramontano ha perso la vita per mano dell’uomo, suo fidanzato e padre del figlio che portava in grembo. Il piccolo Thiago sarebbe dovuto nascere tra soli 2 mesi.

Per questo motivo la ragazza in quei giorni era impegnata tra lavoro, corredino ed anche l’organizzazione del battesimo. Tuttavia, nelle ore precedenti al suo decesso ha fatto anche una straziante scoperta.

Sarebbe proprio quella di cui aveva il sospetto da ormai diversi giorni e cioè che il suo fidanzato Alessandro Impagnatiello aveva una relazione parallela. L’altra ragazza, ha contattato Giulia per dirle la verità.

Le due si sono incontrate nel pomeriggio di sabato 27 maggio. Quella sera dopo il rientro a casa, la 29enne ha perso la vita per mano del suo compagno.

Alessandro Impagnatiello però, prima di ammettere la verità, per 5 lunghi giorni ha fatto credere a tutti che in realtà era andata via. Infatti con la madre si erano anche recati in caserma, per presentare una denuncia di scomparsa.

Le nuove dichiarazioni del legale di Alessandro Impagnatiello

Sebastiano Sartori, legale di Alessandro, ha avuto un nuovo incontro nel carcere . Alle telecamere della Rai l’avvocato ha dichiarato: “Per me è sempre più lucido ed ha preso coscienza. Ha detto di aver fatto tutto da solo. I dubbi degli investigatori dovete chiederli a loro. Ha anche svelato dove si trova l’arma, non l’ha gettata!”

Inoltre, uno dei giornalisti che lo ha incontrato gli ha anche chiesto se ha avuto qualche pensiero per Giulia ed il legale ha risposto: “Ma certo!”

Poco dopo questo incontro, l’avvocato si è recato in Tribunale per fare la revoca del suo mandato. Non sarà più il suo difensore, poiché ha detto che tra loro non c’è fiducia, viste anche le condizioni di Alessandro Impagnatiello. Ora sarà solo il sopralluogo nella casa, in programma per oggi martedì 6 giugno a dare delle ulteriori risposte su questa vicenda, che con il passare dei giorni ha ancora dei punti oscuri.