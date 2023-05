Hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine gli inquirenti, per la straziante ed improvvisa scomparsa di Veronica Amistadi e del suo piccolo Riccardo, di soli 4 anni. Lo scopo è di capire il motivo del suo gesto così estremo e soprattutto cosa l’abbia spinta a mettere in atto quel piano.

La donna di 41 anni si era trasferita a Trento da diverso tempo. Nonostante la separazione con il marito, avvenuta a settembre dello scorso anno, ha deciso di continuare a vivere in quel posto.

Nell’ultima telefonata con la sorella si è mostrata tranquilla e serena. Stavano proprio organizzando una gita sul lago di Garda per la mattina successiva, il bambino invece aveva passato il pomeriggio dal padre.

Veronica era andata a riprenderlo poche ore più tardi e fino a quel momento tutto sembrava essere abbastanza normale. Nessuno aveva notato in lei dei campanelli d’allarme.

Tuttavia, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio, un passante ha visto la sua Volkswagen con i fari accesi e lo sportello aperto, proprio sul ponte Mostizzolo, già noto per gesti estremi.

Di conseguenza, l’uomo ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Però è solo dopo poche ore di ricerche, che gli agenti hanno trovato i corpi di mamma e figlio nelle acque del torrente Noce, dopo un volo di circa 90 metri.

Le scoperte nella casa di Veronica Amistadi

Visto come si sono svolti i fatti, gli inquirenti hanno avviato tutte le indagini del caso. Nella sua macchina hanno trovato un biglietto con delle frasi, alcune di queste cancellate, rivolto proprio al suo ex compagno.

Inoltre, in casa hanno trovato tre foto di lei con il suo bambino, scattate poche ore prima del dramma e vicino a queste la password del suo pc. Aveva anche scritto una lunga mail ad un quotidiano locale, che ora è al vaglio delle forze dell’ordine.

Da ciò che raccontano alcuni familiari, Veronica stava cercando di avere una separazione civile, anche per non far soffrire il piccolo Riccardo. Però nel parlare della nuova vita del compagno, ha detto di sentirsi esclusa. Forse in questo momento non si sentiva abbastanza stimata e sicura di sé, motivi che l’hanno spinta a compiere questo gesto così straziante.