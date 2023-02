La stessa Procura di Lecce ha deciso di avviare un’inchiesta per la triste e prematura scomparsa della piccola Ludovica Puce. La bambina di soli 2 anni e mezzo, purtroppo ha perso la vita per un’encefalite fulminante, dopo un’ora e mezzo in ospedale, senza le cure.

I genitori hanno deciso di presentare un esposto, anche per capire se quei minuti persi all’ospedale di Gallipoli, possano aver fatto la differenza per il suo decesso.

I fatti sono iniziati lo scorso 26 dicembre. La piccola aveva una febbre molto alta, che era arrivata a 41. La madre e il padre si sono subito allarmati ed hanno deciso di portarla d’urgenza al nosocomio di Gallipoli.

Dal racconto del papà, li hanno mandati in pediatria, ma è proprio qui che la piccola è stata lasciata per circa un’ora e mezza sul lettino, ormai in stato di incoscienza. L’uomo per ottenere le cure necessarie, si è fatto vedere mentre scattava foto e girava video.

Da quel momento, sempre secondo il suo racconto, hanno provato a farle una flebo, ma non riuscivano a trovare la vena, perché era già disidratata. Alla fine, grazie alle insistenze del papà, hanno disposto il trasferimento al nosocomio di Lecce, dove poi è deceduta pochi giorni dopo.

Il legale della famiglia Alessandro Greco, in un’intervista con Fanpage.it, ha spiegato cosa è successo davvero e i punti che devono ancora chiarire.

Ludovica Puce deceduta a 2 anni e mezzo: le parole del legale

Abbiamo depositato la denuncia già il 24 gennaio, ma ancora non abbiamo novità a riguardo. Non vi è stata un’autopsia, non sappiamo se vi sarà, ma abbiamo consegnato tutta la documentazione a un medico legale di fiducia che sta facendo le sue valutazioni. Il padre ha detto che l’autista dell’ambulanza correva. L’uomo che guidava lo ha detto privatamente ma non sappiamo poi se la comunicazione sia arrivata da Gallipoli o da Lecce.